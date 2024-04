Pizzabote im Stress vergisst Entscheidendes – Auto muss per Kran geborgen werden

Kurioser Einsatz im Hamburger Stadtteil Spadenland: Dort war der Feuerwehr am Freitagabend ein zwischen Haus und Deich eingeklemmtes Fahrzeug gemeldet worden. Der Pizzabote hatte in der Eile wohl etwas Entscheidendes vergessen.

Denn als er um kurz vor 19 Uhr ausstieg, um die heiße Ware auszuliefern, war er mutmaßlich so in Eile, dass er die Handbremse nicht zog, vielleicht sogar nicht mal einen Gang drin hatte – und so rollte der Wagen den Spadenländer Elbdeich hinunter und blieb zwischen Deich und Haus stecken.

Feuerwehr kommt mit Kran

Die Feuerwehr zog das Fahrzeug mit einem Kran hoch und wieder auf die Straße. Wegen Stromleitungen, die über der Einsatzstelle verliefen, mussten die Kräfte sehr langsam und konzentriert vorgehen. Ein Statiker schaute sich in der Zwischenzeit die Schäden am Haus an.

Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet und das Auto geborgen. Glück im Unglück: Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt – und auch die Schäden am Haus sollen sich in Grenzen halten. (dg)