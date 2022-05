„Pimmelgate“ nimmt wieder Fahrt auf – Plakate in Harburg aufgetaucht

„Andy, du bist so 1 Pimmel“: Die Affäre um die Twitter-Reaktion eines Mannes auf einen Tweet von Innensenator Andy Grote (SPD) schlug im vergangenen Jahr hohe Wellen. Selbst die angesehene „Washington Post“ berichtete darüber. Schnell etablierte sich die Bezeichnung „Pimmelgate“ für die Affäre. Am Samstag tauchten in Harburg Plakate auf, auf denen der Politiker verunglimpft wird.

An Bushaltestellen wurden große Poster angebracht, die den Innensenator erneut mit dem „Pimmelgate“ in Verbindung bringen. Die Aufmachung ist an die Titelseite des Magazins „Der Spiegel“ angelehnt. Als Titel prangt dort aber „Der Pimmel“, darunter ein großes Porträt von Grote. Auf dem Foto steht die Zeile: „Mensch Andy, sei doch nicht so steif“.

Die Vorgeschichte: Auf Twitter hatte Grote Ende Mai 2021 Menschen, die trotz der Corona-Pandemie im Schanzenviertel feiern, als „ignorant“ verurteilt. Zahlreiche Kommentatoren im Netz hielten ihm daraufhin einen eigenen, nicht corona-konformen Umtrunk während der Pandemie vor. Ein User mit dem Namen „ZooSt.Pauli“ ging im wahrsten Sinne unter die Gürtellinie und schrieb: „Du bist so 1 Pimmel“.

In Harburg: Wieder Pimmelgate Plakate aufgehängt

Monate später hatte das Ganze ein Nachspiel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss, der im September 2021 in der Bernhard-Nocht-Straße vollstreckt wurde.

Kurz danach pflasterten als Solidarität mit „ZooSt.Pauli“ Aufkleber mit dem beleidigenden Spruch Straßenschilder in der ganzen Stadt. Sogar Plakate wurden aufgehängt. Die Polizei rückte an, entfernte die Aufkleber und übermalte die Plakate. Dann war es lange ruhig um das Thema. Bis zum Samstag.

Beamte begutachteten die neuen Plakate in Harburg, unternahmen aber erstmal nichts. Auf Nachfrage reagierte die Polizei gelassen und entgegnete, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschritten wird.