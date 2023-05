Phoenix-Viertel: Feier eskaliert – Messerstecherei unter Verwandten

Bei einer Auseinandersetzung im Harburger Phoenix-Viertel ist in der Nacht zu Samstag ein 22-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Er verlor viel Blut und musste ins Krankenhaus. Die Polizei nahm insgesamt drei Personen fest – sie sollen nach MOPO-Informationen verwandt sein.

Ein Zeuge rief gegen 3 Uhr die Polizei, berichtete von einem am Boden liegenden Mann. Er habe einen Stich erlitten, sagte er, und verliere viel Blut. Rettungssanitäter versorgten den 22-Jährigen, brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Messer war in den Oberkörper des Mannes gestoßen worden. Laut Polizei bestand allerdings keine Lebensgefahr.

Männer schweigen gegenüber Polizei

Der Tat soll wohl ein Streit auf einer Familienfeier vorangegangen sein. Das Opfer und zwei Verwandte (22, 25) verlagerten die Auseinandersetzung dann nach draußen. Dort kam es dann zum Messerstich. Die Polizei bestätigte, dass das Trio unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll.

Die Kripo-Ermittler, die von mehreren Streifenwagen-Besatzungen unterstützt wurden, fanden die mutmaßliche Tatwaffe: ein blutverschmiertes Klappmesser, das in einem Lichtschach lag, dort offenbar hineingeworfen wurde. Das Messer wird nun kriminaltechnisch untersucht, unter anderem auf Fingerabdrücke. (dg)