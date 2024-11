Pfefferspray? Billardcafé evakuiert – mehr als 20 Menschen betroffen

Am Sonntagabend musste ein Billardcafé in Barmbek-Nord evakuiert werden. Die mehr als 20 Besucher klagten plötzlich über Atemwegsbeschwerden.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde kurz nach 21 Uhr gemeldet, dass zahlreiche Besucher eines Billardcafés an der Fuhlsbüttler Straße unter starken Atemwegsreizungen litten.

Pfefferspray im Billardcafé?

Der Verdacht von einem Pfefferspray-Einsatz oder gar einem Gasleck kam auf. Neben zahlreichen Rettungskräften wurde auch die Polizei an die Fuhlsbüttler Straße geschickt.

In den Räumen konnte die Feuerwehr jedoch keine Schadstoffe feststellen. Die mehr als 20 Besucher des Cafés wurden während des Einsatzes in einem bereitgestellten HVV-Bus untergebracht. Alle wurden von der Polizei nach Pfefferspray oder anderen gefährlichen Gegenständen durchsucht – was genau vorgefallen ist, ist auch am Morgen noch unklar.