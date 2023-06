Person verbrennt auf Terrasse – Kriminalpolizei ermittelt

Schrecklicher Einsatz am Freitagabend: Feuerwehr und Rettungsdienst wurden in den August-Macke-Weg in Billstedt gerufen – helfen konnten sie aber nicht mehr.

Obwohl die Retter so schnell wie möglich zum Einsatzort kamen, konnten sie für die Person nichts mehr tun, nur verhindern, dass die Flammen auf das Haus übergreifen.

Das könnte Sie auch interessieren: Motorradfahrer bei Unfall auf der Kieler Straße schwer verletzt

Bisher steht nicht einmal fest, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Auch die Hintergründe sind am Abend noch vollständig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (mp)