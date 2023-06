Motorradfahrer bei Unfall auf der Kieler Straße schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Stellingen: An der Kieler Straße sind am Freitagnachmittag ein Auto und ein Motorrad miteinander kollidiert. Der Motorradfahrer (25) wurde dabei schwer verletzt.

Laut Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines Skoda sich von einem Grundstück aus in den fließenden Verkehr einreihen. „Dabei hat der Mann das herannahende Motorrad ersten Erkenntnissen nach wohl übersehen“, so ein Sprecher.

Motorradfahrer muss verletzt ins Krankenhaus

Der 25-Jährige Kradfahrer stürzte auf den Asphalt und wurde von Sanitätern behandelt. Er klagte über Schmerzen in den Beinen und der Hüfte. Der Sprecher: „Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.“

Zwei Spuren der Kieler Straße wurden je Richtung für die Unfallaufnahme zunächst gesperrt, später sukzessive wieder freigegeben. Es kam zu örtlichen Verkehrsbehinderungen. Um kurz nach 15 Uhr, rund eine Stunde nach der Kollision, waren alle Sperrungen wieder aufgehoben. (dg)