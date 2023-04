Großaufgebot der Polizei fahndet nach bewaffneter Person in Altona

Eine mutmaßlich bewaffnete Person hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Polizei in Altona ausgelöst, Streifenwagen waren auch in Parks unterwegs.

Gegen 18.09 Uhr rückten die Beamten in Richtung Köhlbrandttreppe aus, weil eine Zeugin eine Person mit Schusswaffe gemeldet hatte. Sie suchten im Bereich des Altonaer Balkons, der Palmaille sowie in den angrenzenden Parks.

Polizei: Person mit Schusswaffe in Altona auf der Flucht

Die Person habe zuvor selbst bei Passanten um Hilfe gebeten, weil ihr Rucksack gestohlen worden sei, teilte die Polizei der MOPO mit.

Rund eine Stunde lang wurde letztlich ergebenislos nach der Person gesucht. Allerdings gehen die Einsatzkräfte inzwischen nicht mehr davon aus, dass von ihr eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht: Man habe ein Magazin gefunden, das nahelege, dass es sich bei der Waffe um eine Attrappe handele. Die hohe Zahl an Streifenwagen begründete der Sprecher mit einer ansonsten ruhigen Polizeilage in der Stadt. (prei)