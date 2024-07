Person mit Schusswaffe gemeldet: Großeinsatz an Hamburger Stadtteilschule

Am Donnerstagabend erreicht die Polizei Hamburg ein Anruf: An der Stadtteilschule Blankenese soll eine Person mit Schusswaffe gesehen worden sein. Sofort eilt ein Großaufgebot an Polizisten herbei. Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Ein Anrufer meldete gegen 18.25 Uhr eine Person mit Schusswaffe auf dem Gelände der Stadtteilschule Blankenese, so ein Sprecher des Polizei-Lagediensts. Sofort eilte ein Großaufgebot an Polizisten in die Frahmstraße. Vor Ort trafen sie zwar eine Person an – allerdings ohne Waffe.

„Letztendlich war es ganz viel Polizei für nichts“, sagt der Sprecher. Am Donnerstag sei die Zeugnisvergabe des diesjährigen Abiturjahrgangs der Schule gewesen. Es besteht also der Verdacht, dass es sich bei der Aktion um einen Abistreich gehandelt haben könnte. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, ist von den nun folgenden Ermittlungen der Polizei abhängig. (mwi)