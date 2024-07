Fahrradunfall an der Alster: 11-Jährige schwer verletzt – vor den Augen ihrer Eltern

Schwerer Unfall an der Alster: Am Donnerstagabend kollidierten zwei Fahrradfahrer und wurden dabei schwer verletzt – eine der Beteiligten ist gerade einmal elf Jahre alt.

Der Unfall passierte am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr am Schwanenwik (Uhlenhorst), so ein Sprecher des Polizei-Lagediensts. Dort fuhren die beiden Beteiligten – ein 25 Jahre alter Mann und ein 11-jähriges Mädchen – in entgegengesetzter Richtung entlang der Außenalster. Als der 25-Jährige einen vor sich fahrenden Radfahrer überholen wollte, kollidierte er frontal mit dem Mädchen.

Beide stürzten zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Eltern des Mädchens waren ebenfalls vor Ort. Der Mann und das Kind wurden ins Krankenhaus gebracht – Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. (mwi)