Per Haftbefehl gesuchter Mann klaut am Hauptbahnhof – knapp vier Promille

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat laut Bundespolizei versucht, am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) zehn Weinfläschchen zu stehlen. Der 34-Jährige wurde gestoppt, verhaftet – und war erheblich alkoholisiert.

Um 13.30 Uhr am Montag beobachtete der Detektiv der Drogerie in der Wandelhalle, wie der 34-Jährige die kleinen Flaschen im Gesamtwert von 20 Euro einsteckte. Er hielt den Mann auf, bevor dieser den Laden verlassen konnte.

Hamburg: Mann klaut am Hauptbahnhof – knapp vier Promille

Bundespolizisten, die der Detektiv gerufen hatte, nahmen die Personalien des Mannes auf. Ein Sprecher: „Hierbei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige mit einem Untersuchungshaftbefehl nach mehreren Fällen von Diebstahl gesucht wurde.“ Ferner bestand gegen ihn auch eine Fahndungsnotierung zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes.

In der Wache wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Das Ergebnis: 3,82 Promille. „Nachdem die Hafttauglichkeit durch einen Amtsarzt festgestellt worden war, wurde der Mann in das Untersuchungsgefängnis überstellt“, so der Bundespolizei-Sprecher weiter. (dg)