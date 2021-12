Das Zuhause-Bleiben aufgrund der Corona-Pandemie geht inzwischen den meisten Menschen auf die Nerven. Doch einen Vorteil scheint das Couch-Gesitze zu haben: In Hamburg werden in diesem Jahr wohl so wenig Einbrüche wie nie zuvor gezählt.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hamburg wird nach Einschätzung der Polizei 2021 auf den niedrigsten Stand sinken, seit solche Taten aufgezeichnet werden.

Durch Pandemie: Weniger Einbrüche als je zuvor

„Wir werden wahrscheinlich knapp über 2000 Wohnungseinbrüche haben“, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Mittwoch dem Radiosender NDR 90,3.

Vor einem Jahr gab es den Angaben zufolge rund 3400 Einbrüche in der Hansestadt, vor fünf Jahren waren es noch mehr als 9000 pro Jahr.

Die Menschen seien in Zeiten der Corona-Pandemie viel mehr zu Hause und das sei offenbar der beste Schutz vor Einbrüchen, sagte Meyer dem Sender weiter. Jedoch verlagere sich die Kriminalität ins Internet. (se/dpa)