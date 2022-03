Paketdienst-Sprinter brennt lichterloh – Flammen greifen auf anderen Wagen über

Feuer-Alarm in Billwerder: In der Nacht auf Montag sind zwei Transporter in Flammen aufgegangen, darunter ein Sprinter des Paketdienstes „FedEx“.

Um kurz nach Mitternacht sei die Polizei zu einem Fahrzeugbrand in die Straße Am Gleisdreieck alarmiert worden, wie die Beamten gegenüber der MOPO bestätigten.

Billwerder: Zwei Fahrzeuge in Flammen

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannten die zwei Fahrzeuge bereits lichterloh. Polizei und Feuerwehr gehen zurzeit davon aus, dass das Feuer vom „FedEx“-Sprinter auf den anderen Transporter übergesprungen war.

Hamburg: Paketdienst-Transporter in Brand

Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge unter Atemschutz. Dabei mussten die Schiebetüren des Paket-Transporters und die Hecktüren des anderen Fahrzeuges mit einem Spreizer geöffnet werden, wie ein Reporter vor Ort berichtet.

Nach den Löscharbeiten mussten die Wracks abgeschleppt werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen nach der genauen Brandursache wurden aufgenommen. (mp/cnz)