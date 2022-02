In einer Wohnung im Försterweg in Stellingen ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Als die Retter gegen kurz nach 13.30 Uhr eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss.

Die Bewohnerin stand bereits am Fenster und rief um Hilfe.

Stellingen: Wohnung im Fösterweg steht in Vollbrand

Nina Kaluza, Sprecherin der Polizei Hamburg, bestätigte der MOPO den Einsatz. Die Bewohnerin sei demnach von den Einsatzkräften per Leiter gerettet worden. Vor Ort kümmerten sich Sanitäter und ein Notarzt um die Frau.

Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in eine Klinik transportiert. Wie es mitten am Tag zu so einem Feuer kommen konnte, ist bisher noch nicht geklärt. (aba)