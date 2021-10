Großeinsatz für die Polizei in Dulsberg! Ein Jugendlicher hat am Mittwochmorgen einen Paketboten mit einem Messer bedroht und ein Päckchen geraubt. Auf seiner Flucht bedrohte er noch einen 83-Jährigen sowie eine Schulangestellte.

Laut eines Polizeiberichts überfiel der maskierte 16-Jährige gegen 11.30 Uhr zunächst einen Paketboten (42) an der Kulmer Gasse. Diesen bedrohte er mit einem Messer, nahm ein Päckchen an sich und verschwand. Auf seiner Flucht traf er auf dem Vorplatz eines Supermarkts an der Tilsiter Straße auf einen Rentner (83) und bedrohte auch ihn mit seinem Messer. Anschließend setzte er seine Flucht in Richtung Alter Teichweg fort.

Hamburg: Paketdieb bedroht drei Menschen

Hier versuchte er, sich in einer Turnhalle zu verstecken. Dabei kam ihm eine Schulangestellte (34) in die Quere. Auch sie wurde mit dem Messer bedroht. Kurz darauf wurde er von Polizisten, die die Verfolgung aufgenommen hatten, überwältigt.

Alle drei Bedrohten blieben unverletzt, mussten aber von Seelsorgern betreut werden. Der 16-Jährige kam auf richterliche Anordnung in U-Haft.