161 Rotlichtsünder an einem Tag erwischt – die meisten fuhren …

Sie waren in der ganzen Stadt im Einsatz. Bei der hamburgweiten Verkehrskontrolle „Mobil. Aber sicher!“ haben Polizisten am Montag zahlreiche Verstöße festgestellt.

Rund 140 Beamte waren von 6 Uhr bis 22 Uhr in der gesamten Stadt im Einsatz. 360 Fahrzeuge sowie 442 Personen wurden kontrolliert. Vor allem Autofahrer hatten sich nicht an Verkehrsregeln gehalten.

Rotlicht-Verstöße: 120 Autofahrer und 41 Radfahrer erwischt

120 Rotlichtverstöße stellten Polizisten bei Autofahrern fest. Über rote Ampeln fuhren außerdem 41 Radfahrer, auch drei Fußgänger wurden erwischt. Auf Platz zwei der häufigsten Ordnungswidrigkeiten lag die Handynutzung während der Fahrt: 72 Personen hatten am Steuer ein Telefon in der Hand. Bei den Radfahrern waren es fünf Personen.

Außerdem wurden Autofahrer wegen Geschwindigkeitsverstößen, illegalen Wendemanövern oder Falschparkens belangt. Bei 28 Personen stellte die Polizei fest, dass diese nicht richtig oder überhaupt nicht angeschnallt waren.

Unter Drogen, ohne Führerschein oder illegal in Deutschland

Die Polizei stieß auch auf schwerwiegende Verstöße. In der Straße Reeseberg (Wilstorf) hielten Einsatzkräfte einen 37-jährigen Autofahrer an. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur ohne gültigen Führerschein unterwegs war, sondern dass er auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem wurden an seinem Auto gestohlene Kennzeichen entdeckt. Nach einer Blutprobenentnahme und dem Verbot der Weiterfahrt wurde er entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das könnte Sie auch interessieren: 600 Millionen teurer und trotzdem nicht fertig: Luxus-Debakel Überseequartier

In einem weiteren Fall kontrollierten Einsatzkräfte in der Ebertallee (Bahrenfeld) einen Paketzusteller und seinen Kleintransporter. Bei der Überprüfung des kasachischen Fahrers stellte sich heraus, dass er keine Arbeitserlaubnis hatte und dass er sich mit einem polnischen Visum illegal im Land aufhielt. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde auch er entlassen, da keine Haftgründe bestanden.

Die Polizei kündigt an, weiterhin Verkehrskontrollen durchzuführen.