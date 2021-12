Mit den frostigen Temperaturen beginnen auch die Gewässer in Hamburg zuzufrieren. In Billstedt musste die Feuerwehr mehrere Kinder retten. Die waren über den zugefrorenen See der Glinder Au auf eine kleine Insel gegangen und kamen nicht mehr sicher zurück.

Spaziergänger, die am Steinbeker Grenzgraben unterwegs waren, hatten gegen 12.20 Uhr den Notruf der Feuerwehr gewählt. Sie meldeten Kinder auf einer kleinen Insel in dem Gewässer. Die waren über das teils brüchige Eis dorthin gelangt und kamen nun nicht mehr zurück.

Hamburg: Feuerwehr muss Kinder in Notlage retten

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Darunter auch vorsorglich ein Notarzt. Die Retter ließen ein Schlauchboot zu Wasser und paddelten damit zur Insel. Nachdem die Kinder eingeladen waren, ging es zurück ans sichere Ufer. Hier wurden die Abenteuerlustigen vom Rettungsdienst untersucht und konnten anschließend in die Obhut ihrer Eltern gegeben werden.

Die Feuerwehr rät eindringlich davon ab, das Eis von Hamburger Gewässern zu betreten. Die Eisschicht sei noch viel zu dünn und und absolut nicht tragfähig.