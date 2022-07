Notbremsung: Scheibe in HVV-Bus zersplittert – Schwangere in Klinik

Schwerer Unfall in Farmsen-Berne: Am Rahlstedter Weg – in Höhe der Bücherhalle – hat die Fahrerin eines HVV-Busses am Donnerstagmittag während der Fahrt stark abbremsen müssen, so dass dabei zwei Menschen leicht verletzt wurden. Eine Schwangere kam in eine Klinik.

Um 12.05 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte sichteten die Fahrgäste, einige von ihnen standen unter Schock.

Hamburg: Scheibe in HVV-Bus zersplittert – Schwangere in Klinik

Die Polizei ließ die Straße sperren, nahm Zeugenaussagen auf. Ersten Erkenntnissen nach lenkte ein Autofahrer von vom Rahlstedter Weg in Richtung einer Auffahrt – vermutlich ziemlich abrupt, denn die HVV-Busfahrerin legte eine starke Bremsung ein, das Auto fuhr weiter. Möglich, dass der Fahrer gar nicht bemerkte, dass er einen Unfall verursachte.

Polizisten und die Busfahrerin vor dem Bus der Linie 26 in Richtung Rübenkamp.

Durch die plötzliche Bremsung stürzten nämlich mehrere Fahrgäste in dem Bus der Linie 26. Ein Fahrgast prallte gegen eine Scheibe, die daraufhin zersplitterte. Der Verletzte wurde behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus.

Dafür aber vorsorglich eine schwangere Frau. Ihr Kind, das sie begleitete, wurde von Polizisten zur Wache gefahren und dort vom Vater abgeholt. (dg/röer)