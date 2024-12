Nikolaus-Überraschung in der Kinderklinik Eppendorf

Schon ohne eine Verkleidung sind es wahre Helden – aber am Nikolaustag schlüpfen die Frauen und Männer der Höhenretter der Feuerwehr Hamburg dennoch in die Arbeitskleidung von Superhelden. Was dahintersteckt, lesen Sie hier.

Mit dieser Aktion, die im Übrigen in Hamburg begann und inzwischen von zahlreichen weiteren Höhenrettern deutschlandweit übernommen wurde, wollen die Retter der Hansestadt den Kleinsten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Jedes Jahr am Nikolaustag erwartet die jungen Patienten im Kinderkrankenhaus Eppendorf eine besondere Überraschung. Zunächst seilt sich der Nikolaus samt Schlitten vom Dach des Universitätsklinikums herab. Aber Sankt Nikolaus bleibt nicht lange allein.

Nikolaus überrascht zusammen mit Superhelden Patienten im Kinder-UKE

Wie auch im vergangenen Jahr brachte der Mann mit dem weißen Bart, der häufig mit dem Weihnachtsmann verwechselt wird, Unterstützung mit. Mit dieser Aktion wollen die verkleideten Retter den Patienten im Kinder-UKE den Klinikalltag ein wenig vergessen lassen.

Und natürlich bringt der Nikolaus auch eine Kleinigkeit für die Kinder mit. Inzwischen nehmen über 50 Einheiten unterschiedlicher Organisationen in ganz Deutschland an dieser Aktion teil. Damit schaffen die Retter einen Nikolaustag, der sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.