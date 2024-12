Ein lauter Knall schreckte am Donnerstagmittag die Anwohner der Gyula-Trebitsch-Schule in Tonndorf auf. Sofort machte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit mehreren Rettungswagen auf den Weg. Mehrere Kinder mussten nach dem Böller-Vorfall behandelt werden. Es scheint nicht der erste Vorfall dieser Art in Hamburgs Nordosten gewesen zu sein.