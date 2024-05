Hamburger Nobel-Viertel: Auto rast in Vorgarten – Insassen fliehen

Spektakulärer Einsatz in Nienstedten: An der Elbchaussee kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Drei Personen flohen – eine konnte festgenommen werden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, ereignete sich der Unfall gegen 16.37 Uhr. Nach ersten Informationen wollte ein Auto ein anderes überholen und kam dann an der Elbchaussee/Ecke Stauffenbergstraße von der Straße ab.

Der Pkw krachte durch einen Zaun und landete in einem Vorgarten. Die drei Insassen – zwei Männer und eine Frau – flohen. Eine Person konnte jedoch festgenommen werden. Zur Fahndung war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (elu)