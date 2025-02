Neugraben: Schuss auf Zivilfahnder – Polizei fahndet nach Täter

Großeinsatz der Polizei in Neugraben: In der Nähe der S-Bahnstation wurde aus einer Gruppe heraus auf einen Zivilfander geschossen. Er blieb unverletzt. Der Schütze konnte fliehen. Die Fahndung nach ihm läuft.



Es war gegen 19.53 Uhr, als laut Lagedienst der Polizei Zivilfahnder in der Nähe des S-Bahnhofs Neugraben bei den Königswiesen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bemerkten. Die Beamten näherten sich der Gruppe. Als die Streitenden die Fahnder bemerkten, ergriffen sie die Flucht – dabei gab einer der Fliehenden laut Lagedienst einen Schuss in Richtung der Beamten ab. Der zog daraufhin ebenfalls seine Waffe und gab einen Schuss ab. Der Beamte wurde nicht verletzt, ob der Schütze getroffen wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Gruppe flüchtete weiter.



Noch ist unklar, ob der Täter mit einer scharfen Waffe oder aus einer Schreckschusspistole feuerte. Die Gegend um den S-Bahnhof wurde abgesperrt, ein Spürhund war im Einsatz, um nach Patronenhülsen zu suchen. Wie der Lagedienst mitteilte, fand die Bundespolizei schließlich eine Hülse. Ob die aber zur Patrone aus der Dienstwaffe oder zu einer möglichen Patrone aus der Waffe des Schützen gehört, ist noch völlig unklar.



Die Fahndung nach den Geflüchteten läuft auf Hochtouren, unter anderem wird mit dem Polizeihubschrauber Libelle gesucht. Der musste zwischenzeitlich tanken, stieg dann aber wieder in die Luft. Wie viele Personen genau zu der Gruppe gehörten, konnte der Lagedienst zunächst nicht sagen.



Der Bahnverkehr der S3 und S5 ist vom Einsatz betroffen, die S-Bahn informiert auf „x“ aktuell zum Ersatzverkehr. (ej)