Die Hamburger Feuerwehr testet in den kommenden vier Wochen ihr neues Fahrzeug. Es strahlt in untypischem Weiß – und es hat noch eine weitere Besonderheit: Es fährt elektrisch. Doch wie tauglich ist der E-Rettungswagen im Einsatzdienst?

Bei der Polizei sind E-Streifenwagen schon an einigen Wachen im Dienst. Nun hat die E-Mobilität auch die Feuerwehr erreicht. Doch wie realistisch ist es, dass dieser Prototyp auch im vollen Umfang einsatztauglich ist? Der Wagen ist bis zum 28. August dieses Jahres in der Testphase an der Hauptfeuerwache Berliner Tor im Einsatz.

Erster E-Rettungswagen für die Feuerwehr Hamburg

Er hebt sich mit seiner weißen Lackierung deutlich von dem leuchtenden Rot der übrigen Einsatzfahrzeuge ab. Das Auto (Funkrufname 22 c) hat nach MOPO-Informationen für die gedachten Zwecke eine eher geringe Reichweite. So soll eine vollaufgeladene Batterie für rund 200 Kilometer reichen. Tatsächlich dürfte diese Reichweite wie bei allen E-Autos an kalten Tagen deutlich geringer sein.

Fahrten mit Sonderrechten im dichten Feierabendverkehr dürften weitere Ressourcen fressen. Ganz zu schweigen von den an Bord befindlichen medizinischen Geräten, die für die Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen von Schwerverletzten zum Einsatz kommen müssen und zusätzlich zum Fahren Strom verbrauchen.

Hamburg: Diesel-Rettungswagen steht für Notfall bereit

Es bedarf eines Netzes an Aufladestationen, die dann auch nur von den Rettungsfahrzeugen genutzt werden können. Die viel zu wenigen öffentlichen Strom-Zapfsäulen sind stark frequentiert. Zwei hat die Behörde für Inneres eigens für den E-Rettungswagen bereits installiert. Eine am Marienkrankenhaus, die andere auf dem Gelände der Asklepios Klinik St. Georg. Da der E-Rettungswagen nur zur Erprobung eingesetzt ist, steht für den Notfall immer ein Backup in Form eines dieselbetriebenen Fahrzeugs parat.