Neubau von Hamburger Schule brennt lichterloh – Großeinsatz

Ein Brand auf dem Dach der Schule Charlottenburger Straße hat die Feuerwehr in Jenfeld in der Nacht zu Dienstag stundenlang in Atem gehalten. Die Flammen griffen auf das Innere des Gebäudes über.

Gegen 22.39 Uhr wurde die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers gerufen. Da brannte das Dach eines Neubaus der Schule schon ordentlich, die Flammen breiteten sich in den Innenraum des Gebäudes aus. Also forderten die Einsatzkräfte vor Ort noch einmal Verstärkung an.

Feuer auf Schuldach in Hamburg – Person in Gebüsch versteckt?

Schließlich waren insgesamt rund 40 Feuerwehrleute vor Ort. Sie mussten das Dach mit einer Motorkettensäge öffnen, um sicherzustellen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Gegen 2.05 Uhr konnte der Einsatz am Dienstagmorgen beendet werden. Die Brandursache ist bislang unklar.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurde eine sich im Gebüsch versteckende Person von der Feuerwehr überprüft. Auf Nachfrage konnte der Sprecher dies noch nicht bestätigen. (abu)