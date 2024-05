Als die Brandsätze durchs Fenster geflogen kommen, schlafen die beiden Männer. Als sie aufwachen, brennt schon alles lichterloh. Auch ihre Haut, ihre Haare stehen in Flammen. Wie lebende Fackeln rennen sie schreiend nach draußen, verlieren dann das Bewusstsein. Der eine, Nguyễn Ngọc Châu, stirbt am nächsten Morgen kurz nach neun Uhr. Um das Leben von Đỗ Anh Lân kämpfen die Ärzte im Unfallkrankenhaus Boberg noch neun Tage. Dann erliegt auch er seinen schweren Verletzungen. Der erste rassistische Mordanschlag in der Geschichte der Bundesrepublik: Vor 44 Jahren ereignete er sich in Billbrook. Die Tat darf nie in Vergessenheit geraten, das fordert eine Hamburger Initiative schon seit langem. Die Mitglieder, darunter Überlebende der Tat und antirassistische Aktivisten, diskutierten und stritten mit Hamburgs Behörden volle zehn Jahre lang. Nun haben sie sich durchgesetzt: Am Samstag, 11. Mai, wird ein Abschnitt der Halskestraße in Billbrook in Châu-und-Lân-Straße umbenannt.

Der erste rassistische Mordanschlag in der Geschichte der Bundesrepublik: Vor 44 Jahren ereignete er sich in Billbrook. Die Tat darf nie in Vergessenheit geraten, das fordert eine Hamburger Initiative schon seit langem. Die Mitglieder, darunter Überlebende der Tat und antirassistische Aktivisten, diskutierten und stritten mit Hamburgs Behörden volle zehn Jahre lang. Nun haben sie sich durchgesetzt: Am Samstag, 11. Mai, wird ein Abschnitt der Halskestraße in Billbrook in Châu-und-Lân-Straße umbenannt.

Der Hausmeister in der völlig verwüsteten Parterre-Wohnung im Ausländer-Wohnheim in der Halskestraße in Hamburg, aufgenommen am 22. August 1980. Ein 22-jähriger Vietnamese ist in der Nacht zum 22.8.1980 Opfer eines Brandanschlages auf das Wohnheim in der Halskestraße in Hamburg geworden. Ein 18-jähriger schwer verletzter Landsmann erlag später im Krankenhaus seinen Brandverletzungen. dpa Der Hausmeister in der verwüsteten Parterrewohnung im Ausländerwohnheim in der Halskestraße, aufgenommen am 22. August 1980. Ein 22-jähriger Vietnamese ist in der Nacht zum 22.8. Opfer eines Brandanschlages auf das Wohnheim geworden. Ein 18-jähriger Landsmann erlag später im Krankenhaus seinen Brandverletzungen.

Was damals geschah, das wird Ngu Thoi Trong nie vergessen. Er ist einer der Überlebenden. Der 63-Jährige erzählt, er habe es knallen hören, dann Feuer gesehen. Zuerst habe er an einen Kurzschluss oder so was gedacht. „Ich war 19 Jahre alt. Was ein Anschlag ist, wusste ich nicht. Außerdem dachte ich, dass es in Deutschland keine bösen Menschen gibt.“ Draußen vor dem Haus habe dann dieser Schriftzug auf der Mauer gestanden: „Ausländer raus!“ Er habe aber nicht gewusst, was das bedeutet. „Dafür reichte mein Deutsch noch nicht.“

Das sind die beiden Attentäter: Raymund Hörnle und Sibylle Vorderbrügge

Halskestraße 72 in Billbrook. Heute ist das Gebäude ein Hotel. „Plaza Inn“, so der hochtrabende Name für den alten Plattenbau. 1980 sind darin vietnamesische Flüchtlinge untergebracht. Es ist die Nacht vom 21. auf den 22. August 1980, als sich die Attentäter nähern. Raymund Hörnle und Sibylle Vorderbrügge heißen sie. Ihr Auto haben sie rund 100 Meter entfernt geparkt. Das letzte Stück bis zum Flüchtlingswohnheim gehen sie zu Fuß. Drei mit Benzin gefüllte Flaschen führen sie mit sich.

Ein Foto vom Tag nach dem Attentat: Das Gebäude in der Halskestraße, das damals vietnamesischen Flüchtlingen als Wohnheim diente. Thomas Hirschbiegel Ein Foto vom Tag nach dem Attentat: das Gebäude in der Halskestraße, das damals vietnamesischen Flüchtlingen als Wohnheim diente

Ziel der Neonazis ist es, möglichst großen Schaden anzurichten. Deshalb entscheiden sie sich, ihre Brandsätze nicht in eines der beleuchteten Fenster zu werfen – jemand könnte die Flammen unter Umständen schnell löschen – sondern in das Fenster im Hochparterre, hinter dem es dunkel ist. Krachend durchschlägt die erste Flasche die Scheibe. Bevor sie verschwinden, kritzeln die Attentäter mit roter Farbe die Worte „Ausländer raus!“ auf die Hauswand.

Nguyễn Ngọc Châu (22) und Đỗ Anh Lân (18) liegen im Bett, als die Brandsätze ins Zimmer fliegen. Die Bettwäsche, die Haut, die Haare, alles steht in Flammen. Ein Flüchtling aus dem Nebenraum trommelt gegen die verschlossene Tür. Kurz darauf laufen die beiden Männer wie lebende Fackeln nach draußen. Ein Augenzeuge berichtet, die Haut habe in Fetzen an ihren Armen heruntergehangen.

„Boat People“: Rupert Neudeck von „Cap Anamur“ rettete sie

Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân gehören zu den eineinhalb Millionen Vietnamesen, die nach dem Ende des Vietnamkriegs dem Terror des kommunistischen Regimes zu entkommen versuchen und die Flucht übers offene Meer antreten – manchmal zu Hunderten in winzigen Booten. Nicht selten werden die Flüchtlinge unterwegs von Piraten ausgeraubt, die Frauen vergewaltigt. Viele der sogenannten „Boat People“ überleben nur deshalb, weil Rupert Neudeck, Gründer der Hilfsorganisation „Cap Anamur“, sie mit seinem gleichnamigen Frachter rechtzeitig aus dem Wasser fischt.

Hamburg nimmt in großzügiger Weise vietnamesische Flüchtlinge auf. Die Sozialbehörde verwandelt deshalb den Plattenbau an der Halskestraße, bis dahin Unterkunft für Gastarbeiter, in ein Wohnheim für Vietnamesen. Das Gebäude wird auch für Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân ein Zuhause. Bis zum Attentat vom 21. August 1980.

Blick auf den blumengeschmückten Altar mit den Fotografien der beiden Opfer des Brandanschlages. Trauerfeier für Nguyễn Ngọc Châu (l.) und Đỗ Anh Lân dpa Trauerfeier für Nguyễn Ngọc Châu (l.) und Đỗ Anh Lân: Blick auf den blumengeschmückten Altar mit den Fotografien der beiden Opfer des Brandanschlages

Drahtzieher des Anschlags ist Manfred Roeder (1929-2014), ein Rechtsanwalt, der sich als Erbe von Hitler-Nachfolger Karl Dönitz sieht und sein Anwesen im nordhessischen Schwarzenborn nicht zufällig „Reichshof“ tauft. Roeder ist seit den 70er Jahren einer der führenden Köpfe der rechtsextremistischen Szene in Deutschland. Er verschickt Todeslisten, auf denen die Namen all jener stehen, die er ermordet sehen will: „Zeit“-Herausgeber Theo Sommer, Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld, Journalistin Marion Gräfin Dönhoff und SPD-Chef Willy Brandt beispielsweise. Und Roeder macht ernst. Er gründet eine Terrorzelle: die „Deutschen Aktionsgruppen“.

Die drei Menschen, die für ihn Attentate ausführen, sind der 49-jährige HNO-Arzt Dr. Heinz Colditz, der ebenfalls 49-jährige Werkmeister Raymund Hörnle und Roeders 24-jährige Geliebte Sibylle Vorderbrügge, eine Radiologie-Assistentin. Manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, fahren die Terroristen durchs Land und verüben Anschläge: Sie werfen Brandflaschen in die Fenster eines Hotels im schwäbischen Leinfelden, in dem Jugendliche aus Eritrea untergebracht sind. Auch in Lörrach attackieren sie ein Flüchtlingsheim.

Ein Artikel im „Abendblatt“ bringt die Neonazis auf die Idee, Feuer zu legen

Am 21. August 1980 sind Vorderbrügge und Hörnle auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. In Hamburg tanken sie, kaufen sich bei dieser Gelegenheit eine Ausgabe des „Abendblatts“. Darin stoßen sie auf einen Artikel, der ihr Interesse weckt. Es geht um 19 Roma und Sinti sowie zehn Afghanen, die aus einem Flüchtlingslager bei Fulda nach Hamburg abgeschoben worden sind und hier nun in einem Wohnheim untergebracht werden sollen. Das „Abendblatt“ schreibt, die Verärgerung darüber sei groß, weil Hamburg „derzeit schon mit 9000 Asylbewerbern überlastet ist“. In dem Artikel ist das Wohnheim in der Halskestraße ausdrücklich genannt.

So ändern Hörnle und Vorderbrügge kurzfristig ihre Pläne. Sie telefonieren mit Roeder, der ihnen einen Unterschlupf bei einem Gleichgesinnten in Barmbek verschafft, wo sie die Zeit bis zum späten Abend verbringen. Dann brechen sie auf in Richtung Billbrook – im Kofferraum drei Flaschen mit Benzin.

Der Drahtzieher des Anschlags: der Rechtsextremist und Anwalt Manfred Roeder (1929-2014). dpa Der Drahtzieher des Anschlags: der Rechtsextremist und Anwalt Manfred Roeder (1929-2014)

Dass die Täter nach dem Anschlag ziemlich schnell ermittelt werden, ist aufmerksamen Zeugen zu verdanken, die ein paar Tage zuvor an der Autobahn 7 bei Thieshope einen Mann und eine Frau dabei beobachtet haben, wie sie „Ausländer raus“ auf ein Autobahnschild pinselten. Da sich die Zeugen das Kennzeichen notiert haben, sind Sybille Vorderbrügge und Raymund Hörnle schon bald in Haft, später auch Heinz Colditz.

1982 stehen sie gemeinsam mit Manfred Roeder wegen „Bildung einer terroristischen Vereinigung“ vor Gericht. Raymund Hörnle wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Sybille Vorderbrügge kommt mit zwölf Jahren davon, HNO-Arzt Colditz mit sechs. Drahtzieher Manfred Roeder, der die beiden Vietnamesen im Gerichtssaal auch noch verhöhnt – sie seien keine Menschen, sondern „Halbaffen“ – bekommt 13 Jahre, von denen er wegen guter Führung nur acht absitzen muss.

Zehn Jahre dauerte es, den Bezirk Mitte und die Kulturbehörde zu überzeugen

Die beiden ermordeten Vietnamesen werden auf dem Öjendorfer Friedhof beigesetzt. 400 Menschen nehmen an dem Begräbnis teil. Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) hält die Grabrede. „Die Toten, um die wir trauern, mahnen uns“, sagt er. Danach geraten die Opfer und die Tat schnell in Vergessenheit. Zuletzt erinnerte nicht einmal mehr ein Grab an die beiden – es wurde schon vor vielen Jahren aufgelöst.

Vor etwas mehr als zehn Jahren gründete sich die „Initiative für ein Gedenken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân“. Ihre Forderung: die Halskestraße solle nach Châu und Lân umbenannt werden. Warum der Initiative das so wichtig ist? „Wir Überlebenden haben die beiden fröhlichen jungen Menschen nie vergessen“, sagt ein Mitglied, „doch wir mussten feststellen, dass nach wenigen Jahren schon nichts mehr an diese schreckliche Tat und die Menschen, die es traf, erinnert. Damit wurde auch schnell vergessen, wie gefährlich und allgegenwärtig Rassismus in Hamburg ist.“

Der Tatort heute: In dem Gebäude, in dem damals vietnamesische Flüchtlinge untergebracht sind, befindet sich das Hotel „Plaza Inn“. Davor posiert MOPO-Chefreporter Thomas Hirschbiegel. Quandt Der Tatort heute: In dem Gebäude, in dem damals vietnamesische Flüchtlinge untergebracht sind, befindet sich das Hotel „Plaza Inn“. Davor posiert MOPO-Chefreporter Thomas Hirschbiegel.

Die Mitglieder der Initiative vertraten die Überzeugung, dass der Mord von 1980 raus muss aus dem Dunkel des Vergessens. Es folgte ein zehnjähriges zähes Ringen. Den Bezirk Hamburg-Mitte und die Kulturbehörde zu überzeugen, war mühsam. Aber die Anstrengung hat sich gelohnt. Die feierliche Umbenennung der Straße wird am Samstag, den 11. Mai, um 11 Uhr erfolgen. „Alle Wegbegleiter und Unterstützer sind eingeladen, an diesem historischen Moment teilzunehmen und ein Zeichen für Antirassismus, Erinnerung und Solidarität zu setzen“, so die Initiative.„Wir sind sehr glücklich, dass es diese Straße geben wird und wir möchten das mit allen feiern.“

Einer der Überlebenden des Anschlag von 1980 sagt: „Wenn die Opfer vergessen werden, dann werden auch die Taten vergessen. Das Leid wiederholt sich für jede weitere Familie, die es trifft. Deshalb müssen wir endlich anfangen, der Opfer rassistischer Gewalt zu gedenken. Das braucht öffentliche Orte!“