Neonazi geht mitten in Hamburg auf Frau mit Baby los

An der Bachstraße in Barmbek-Süd ist es laut Polizei zu einem Vorfall von Hasskriminalität gekommen: Dabei belästigte ein Mann eine 35 Jahre alte Frau, die am Mittwochmittag gerade mit ihrem Baby unterwegs war.

Die Frau hielt ihren zwei Monate alten Säugling auf dem Arm und ging die Straße entlang. Ein Mann – etwa 45 bis 50 Jahre alt, auffallend große Brille, ungepflegte Erscheinung – trat laut Polizei gegen 13 Uhr unvermittelt an sie heran.

Polizei sucht dringend Zeugen

Er habe ihr ein Handy mit nationalsozialistischer Symbolik vors Gesicht gehalten und sie währenddessen sexistisch beleidigt, so ein Polizeisprecher. „Als die Frau den unbekannten Täter auf sein Verhalten ansprach, versuchte dieser, die Frau zu treten.“ Der Mann habe dann von ihr abgelassen und sei geflüchtet. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Das könnte Sie auch interessieren: Er wäre bald entlassen worden – warum Häftling Sven B. trotzdem verschwand

Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)