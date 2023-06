Nackter Mann verbreitet mit Hammer Angst und Schrecken in beliebter Wohngegend

Ein nackter Mann hat am Freitagabend in Niendorf für einen Polizeieinsatz gesorgt: Er soll mit einem Hammer erst auf Autos geklettert, diese dann mit dem beschädigt haben. Dann hämmerte er laut Polizei auf mehrere Wohnungstüren ein – ehe er über die offene Balkontür in ein Apartment am Schippelsweg eindrang.

Das dort lebende Ehepaar rief daraufhin gegen 21.30 Uhr den Notruf: Während die Frau mit der Polizei telefonierte, soll der Mann den Nackten „in die Flucht geschrieen“ haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Vor dem Gebäude wurde der etwa 40 Jahre alte Mann dann vorläufig festgenommen. Sanitäter behandelten ihn. Er kam in ein Krankenhaus.

Mann hat tiefe Schnittwunde am Handgelenk

Der Körper des Mannes soll komplett blutverschmiert gewesen sein. Den weiteren Angaben der Polizei nach hatte er eine tiefe Schnittwunde am Handgelenk; mit dem aus der Wunde triefenden Blut soll er seinen Körper bemalt haben.

In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten noch am Abend verschiedene Drogen und zahlreiche Messer. Sie gehen davon aus, dass der Mann mehrere Substanzen zu sich nahm und sich in einem Ausnahmezustand befand.

„Wir gehen von reiner Selbstgefährdung aus“, so der Sprecher weiter. Ein Fremdverschulden oder eine suizidale Absicht schließe man bisher aus. (dg)