Aufmerksamer Anwohner: Legte er zwei Seriendiebe lahm?

Zwei Männer haben in Farmsen-Berne die Rechnung ohne einen aufmerksamen Anwohner gemacht. Denn der verhinderte den Diebstahl eines Fahrrades. Und die Polizei fragt sich nun: Haben die Täter noch mehr Dreck am Stecken?

Gegen 23.30 Uhr am Dienstagabend bekam die Polizei einen „Tipp“ von einem Anwohner: Der Mann wollte beobachtet haben, wie sich das Duo an einem am Buchnerweg abgestellten Fahrrad zu schaffen machte.

Am Berner Heerweg wurden die flüchtenden Männer festgenommen. Sie hatten Markierungsmittel, Taschen und Werkzeuge dabei, darunter auch ein Akkuschrauber und ein Nothammer. Sämtliche Materialien wurde von den Beamten sichergestellt.

Sind die Verdächtigen für weitere Taten verantwortlich?

„Aufgrund der entdeckten Gegenstände gehen die Ermittler des zuständigen LKA 152 davon aus, dass die Männer auch für Aufbrüche von Kraftfahrzeugen sowie Diebstähle von Fahrzeugteilen in Betracht kommen könnten“, so ein Polizeisprecher. „Die insbesondere dahingehend gerichteten Ermittlungen dauern an.“

Die Männer, 41 und 31 Jahre alt und teils mit noch ungeklärter Staatsangehörigkeit, kamen wieder frei. Laut Polizei bestanden keine Haftgründe. (dg)