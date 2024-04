Nach schlimmem Unfall in Hamburg: 86-Jährige stirbt im Krankenhaus

Traurige Nachricht nach einem schlimmen Unfall in Neugraben-Fischbek: Die 86 Jahre alte Frau, die mehr als eine Stunde in ihrem Auto eingeklemmt war, ist in einer Klinik verstorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Frau war laut Polizei am vergangenen Mittwoch um 13.20 Uhr auf der Cuxhavener Straße unterwegs und neben einem HVV-Bus gefahren. Dann soll sie den Fahrstreifen gewechselt haben, „woraufhin es dann zur Kollision kam“.

Fünf Menschen im Bus ebenfalls verletzt

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Renault vom Bus weg und krachte gegen einen Laternenmast. Dadurch wurde die Frau in dem Wagen eingeklemmt. Die Rettung gestaltete sich schwierig; unter anderem musste das Dach entfernt werden.

Erst nach einer Stunde war die Frau befreit. Sie kam ins Krankenhaus, genau wie drei der insgesamt fünf Verletzten aus dem Bus.

Am Dienstag dann die Nachricht: „Im Verlauf der Woche erlag die 86-Jährige in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen“, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an. (dg)