Unfall mit HVV-Bus: Lebensgefährlich verletzte Frau eine Stunde lang eingeklemmt

Schwerer Unfall in Neugraben-Fischbek! Auf der Cuxhavener Straße kollidierten ein Pkw und ein HVV-Bus. Erst nach einer Stunde konnte die schwerverletzte Autofahrerin aus ihrem Wagen befreit werden.

Der Unfall passierte gegen 13.20 Uhr: Bus und Kleinwagen fuhren nebeneinander, dann „soll die Pkw-Fahrerin den Fahrstreifen gewechselt haben, woraufhin es zur Kollision mit dem neben ihr fahrenden Bus kam“, so ein Polizeisprecher

Nach Unfall mit Bus: Autofahrerin eingeklemmt!

Der Renault der Frau wurde gegen einen Laternenmast geschleudert, die Autofahrerin wurde eingeklemmt, so ein Feuerwehrsprecher. Weil sie so schwer verletzt wurde, ordnete der Notarzt eine sogenannte „beschleunigte Rettung“ an. Das bedeutet: Die Frau sollte so schnell wie möglich aus dem Auto geholt werden!

Dennoch gestaltete sich die Rettung schwierig. Feuerwehrleute entfernten das Dach des Wagens. Erst gegen 14.45 Uhr – also nach mehr als einer einer Stunde – konnte die Frau gerettet werden. Zu ihrem Alter ist noch nichts bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Es geht um Betrug: Razzia bei Ex-HSV-Boss Thomas Wüstefeld!

Insgesamt fünf Menschen aus dem Bus wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Drei von ihnen so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Auch Stunden nach dem Unfall kommt es auf der Cuxhavener Straßen weiter zu Behinderungen. (elu)