Razzia bei Ex-HSV-Boss Thomas Wüstefeld! Am Mittwochvormittag durchsuchten das Landeskriminalamt und die Hamburger Staatsanwaltschaft die Büroräume seiner Medizintechnik-Firma. Es geht um „mehrfachen Betrug im besonders schweren Fall“.

Die HSV-Karriere des Thomas Wüstefeld war kurz – dafür aber umso unruhiger. Im Oktober 2021 kaufte der Medizinunternehmer rund fünf Prozent der HSV-Anteile vom Mäzen Klaus-Michael Kühne. Kostenpunkt: 15 Millionen Euro.

Schneller Aufstieg und schneller Fall von Thomas Wüstefeld beim HSV

Es folgte ein schneller Aufstieg in die Chefetage: Wüstefeld war von Januar bis September 2022 Mitglied des AG-Vorstands. Nach zahlreichen Vorwürfen gegen seine Person trat er zurück. Er blieb zunächst noch Anteilseigner. Doch auch damit war dann im August des vergangenen Jahres Schluss – er verkaufte seine Anteile an die HanseMerkur.

Danach wurde es ruhiger um Thomas Wüstefeld. Lediglich ein Gerichtsprozess im vergangenen November sorgte für Aufsehen. Er musste sich vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Vorwurf: Er soll in die eigene Tasche gewirtschaftet haben.

Thomas Wüstefeld: Der umtriebige Medizintechnik-Unternehmer

Wüstefeld ist ein umtriebiger Medizintechnik-Unternehmer. Immer wieder gab es Umbenennungen seiner Firmen – das Geflecht ist undurchsichtig. Zurzeit ist er Chef der sanaGroup GmbH, zu der sieben Tochterunternehmen gehören. Diese produzieren und vertreiben Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Kosmetik.

Auf der Internetseite stellt sich die sanaGroup GmbH als traditionsbewusstes Familienunternehmen dar. Große Fotos von Familien, die in die Kamera lächeln, werden gezeigt. Nach eigenen Angaben ist die Firma seit 44 Jahren tätig und beschäftigt 260 Mitarbeiter.

Auf der Instagramseite des Unternehmens gibt die Firma Tipps für ein gesünderes Leben. Der letzte Beitrag wurde erst am Dienstag veröffentlicht. Der Inhalt: „Fünf Tipps, die Dir dabei helfen können, besser ein- und durchzuschlafen.“

Möglicherweise muss sich Thomas Wüstefeld diese Tipps in nächster Zeit häufiger durchlesen. Wie die MOPO erfuhr, durchsuchten die Hamburger Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt am Mittwochvormittag die Büroräume der sanaGroup GmbH in Rothenburgsort.

Sprecherin Liddy Oecherting bestätigte der MOPO: „Die Maßnahme beruhte auf Ermittlungen gegen den Beschuldigten W., unter anderem wegen des Verdachts des mehrfachen Betrugs im besonders schweren Fall durch unlautere Vertragsabschlüsse verschiedener Medizintechnikunternehmen.“ Die Durchsuchungen fanden nicht nur in Hamburg statt, sondern auch in anderen Bundesländern.

Um welche Betrugsvorwürfe es genau geht, ist zurzeit unklar. Fest steht: Dokumente und Laptops wurden sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Festgenommen wurde niemand. Auf eine MOPO-Anfrage reagierte Thomas Wüstefeld bislang nicht.