Nach schrecklichem Crash mit Auto in Hamburg: Biker gestorben

Bei einem schweren Unfall an der Nordkanalstraße (Hammerbrook) vor knapp zwei Wochen war ein Biker (26) lebensgefährlich verletzt worden. Nun hat die Polizei das Schlimmste vermeldet.

„Im Verlauf des vergangenen Wochenendes erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen“, so ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern weiter an.

So lief der Unfall ab

Der Mann war an einem Samstagabend um 21 Uhr auf der Straße unterwegs, als er an der Ecke zum Nagelsweg mit einem Auto kollidierte. Der 26-Jährige stürzte daraufhin auf den Asphalt.

Ein Notarzt versorgte und begleitete den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Sein Zustand blieb stets kritisch. Die genaue Ursache bzw. der Ablauf des Unfalls ist weiterhin unbekannt. (dg)