Schwerer Unfall auf Kreuzung in Hamburg – Motorradfahrer in Lebensgefahr

In Hammerbrook ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Dabei wurde der Biker (27) lebensgefährlich verletzt. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Unfall gegen 21.20 Uhr auf der Kreuzung Nagelsweg Ecke Nordkanalstraße ereignet. Dort seien aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw und ein Motorradfahrer miteinander kollidiert. Der Biker erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt in Klinik

Nachdem er vom Notarzt versorgt worden war, sei er in eine Klinik gebracht worden. Der Bereich um die Unfallstelle war längere Zeit gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.