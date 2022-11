Nach Überfall: Mann erstattet Anzeige – vergisst dabei aber wichtige Sache

So weit, so ungewöhnlich: Ein 55-Jähriger hat am Donnerstagmorgen Anzeige bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof erstattet. Er sei Opfer eines Diebstahls geworden. Kurze Zeit später saß der Mann selbst im Knast.

Der Mann habe sich gegen 8.45 Uhr am Donnerstag bei den Beamten gemeldet, teilte die Bundespolizei am Nachmittag mit. Nach eigener Aussage sei der 55-Jährige kurz zuvor am Steindamm überfallen worden. Der oder die Unbekannte habe Geld erbeutet.

Hamburg: Mann meldet Diebstahl – und wird verhaftet

Während der Aufnahme der Anzeige nahm der Fall eine überraschende Wendung. Denn: Der Mann kannte sich offenbar selbst gut im Bereich Diebstahl aus.

Genau wegen dieses Tatbestands lag gegen ihn jedenfalls ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor, wie die Beamten feststellten. 2100 Euro Geldstrafe hätten den Mann vor einem Knastaufenthalt bewahrt. Die konnte der 55-Jährige allerdings nicht vorweisen.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau in Hamburg schwer verletzt: Polizei nimmt Mann fest

Ihn erwarten jetzt 140 Tage im Gefängnis, so die Bundespolizei weiter. Die Beamten brachten ihn umgehend in U-Haft.