Frau in Hamburg schwer verletzt: Polizei nimmt Mann fest

Polizeieinsatz wegen einer mutmaßlichen Gewalttat am Donnerstagmorgen: Eine Frau kommt schwer verletzt ins UKE, ein Mann wird festgenommen – aber was genau in einem Hochhaus in Lurup passiert ist, ist noch unklar.

„Wir ermitteln wegen schwerer Körperverletzung“, sagt ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Mehr könne er noch nicht sagen. Die Frau werde noch medizinisch behandelt und könne nicht befragt werden.

Bekannt ist bisher nur: Kurz vor 9 Uhr wird die Polizei alarmiert – offenbar wird in einer Wohnung im fünften Stock eines Hauses in der Katzbachstraße eine Frau geschlagen. Mit Unterstützung der Feuerwehr verschaffen die Beamten sich Zugang zu der Wohnung.

Hamburg: Frau schwer verletzt, Mann festgenommen

Dort treffen sie die schwerverletzte Frau und den Mann an. Beide sind ansprechbar. Die Frau wird ins UKE gefahren. Den Mann nehmen die Beamten vorläufig fest.

Weder die Identität der beiden Personen noch ihre Beziehung zueinander sind bisher bekannt. Zur Schwere der Verletzungen sagte der Polizeisprecher nichts. Das „Abendblatt“ berichtet, die Frau solle ein Polytrauma, also eine Kombination mehrerer schwerer Verletzungen, erlitten haben.