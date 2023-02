Nach Überfällen auf Penny-Märkte – wer kennt diesen Mann?

Nach zwei Raubüberfällen binnen 24 Stunden fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach dem Täter. Der Mann soll im Dezember vergangenen Jahres zwei Penny-Märkte in Barmbek-Süd und Dulsberg überfallen haben. In beiden Fällen bedrohte er Menschen mit einem Messer.

Die erste Tat ereignete sich laut Polizei am 9. Dezember gegen 21.55 Uhr in der Hufnerstraße (Barmbek-Süd). Der Tatverdächtige gab zunächst an, Zigaretten kaufen zu wollen, zog dann plötzlich ein Messer und soll damit eine Kassiererin (46) bedroht und Geld gefordert haben. Beute machte er nicht, denn die Frau flüchtete schreiend in den Personalraum.

Kassiererin mit Messer bedroht

Keine 24 Stunden später schlug der offenbar selbe Täter in einer Penny-Filiale im Alten Teichweg (Dulsberg) zu. Hier bedrohte er die 20 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer. Im weiteren Verlauf nahm er Bargeld in dreistelliger Höhe an sich und flüchtete. Er konnte trotz Fahndung mit mehrere Streifenwagen unerkannt entkommen.

Der Täter ist ca. 1,85 bis 1,90 Meter groß mit kräftiger Statur und Bauchansatz. Er trug dunkle kurze Haare und war mit einer Rot-Schwarzen Adidas Sportjacke, schwarzen Jeans und weißen Schuhen mit roten Streifen bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.