Nach tödlichen Schüssen in Billstedt – Cousin des Opfers in Haft

Rascher Ermittlungserfolg für die Polizei. Nach der blutigen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag, bei der ein Mann durch Schüsse getötet und ein weiterer durch Messerstiche schwer verletzt wurde, erließ ein Richter am Montag Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen.

Anwohner der Hauskoppel hatten gegen 16.30 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und Schüsse gemeldet. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt rückten an. Auf dem Hinterhof eines Wohnhauses fanden die Beamten zwei blutüberströmte Männer. Darunter war ein 34-Jähriger, für den jede Hilfe zu spät kam. Der Notarzt versuchte vergeblich, sein Leben durch Reanimation zu retten.

Schüsse in Billstedt: Cousin des Getöteten in U-Haft

Ein weiterer Mann (30) war durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er wurde in eine Klinik gebracht und dort notoperiert. Er befand sich nicht in Lebensgefahr. In Tatortnähe nahmen Polizisten einen 37-Jährigen fest. Laut MOPO-Informationen handelt es sich bei ihm um den Cousin des Getöteten.

Am Montag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlag und versuchten Totschlag und ließ den Mann in U-Haft nehmen. Hintergründe, die zu der blutigen Tat geführt haben könnten, sind laut eines Polizeisprechers Gegenstand laufender Ermittlungen.