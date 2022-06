Nach tödlichem Rempler: Polizei fängt Mann am Flughafen ab

Nach dem tödlichen Rempler am Bahnhof Ohlsdorf ist am Donnerstag, zwei Tage nach dem Vorfall, ein Mann am Airport Hamburg von Polizisten abgefangen und verhaftet worden. Es soll sich um denjenigen handeln, der den 56 Jahre alten Radfahrer absichtlich schubste und flüchtete.

Nach MOPO-Information kam der 62-Jährige um 18 Uhr aus München in Hamburg an, befand sich die vergangenen zwei Tage wohl auf Geschäftsreise. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Verhaftung. Eine Sprecherin: „Der Mann wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt.“ Es bestehe Fluchtgefahr.

Polizei glaubt, dass der Verdächtige den Radler absichtlich schubste

Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass der 62-Jährige den Radler absichtlich geschubst hatte. Auf die Erkenntnis seien die Beamten gekommen, nachdem sie Videomaterial ausgewertet hatten, so ein Sprecher.

Der 56-Jährige war mit einem Fuß auf dem Pedal seines Fahrrads stehend über den Bahnsteig gerollt. Ihm kam ein Mann entgegen, der ihn mit der Schulter anrempelte, sodass er die Balance verlor und kopfüber zwischen zwei Waggons einer anfahrenden S-Bahn stürzte. Der 56-Jährige verlor – trotz Reanimationsmaßnahmen – noch vor Ort sein Leben. Der Rempler war nach Ermittlungen der Mordkommission als eben jener 62-Jähriger identifiziert worden.