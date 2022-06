Tod am Bahnhof: Wurde der Radfahrer gezielt ins Gleisbett gestoßen?

Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag am Bahnhof Ohlsdorf von einer S-Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Zuvor habe ihn ein Mann angerempelt, teilte die Hamburger Polizei mit. Ein gezielter Angriff? Die Beamten der Mordkommission, die die Ermittlungen im Fall übernahmen, halten dies für möglich.

Dienstag, 16.18 Uhr: Der 56-Jährige rollt mit einem Fuß auf dem Pedal seines Fahrrades stehend über den Bahnsteig. Ein Mann kommt ihn entgegen. Der rempelt den Radfahrer an, sodass dieser die Balance verliert und zwischen zwei Waggons einer in dem Moment anfahrenden Bahn stürzt; er wird zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt.

Hamburg: Tod am Bahnhof – war es ein gezielter Angriff?

Sanitäter versuchen noch, das Leben des Mannes zu retten, doch jede Hilfe kommt zu spät. Er erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Rempler – 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, Brillenträger, hellblaues Hemd, dunkle Jacke – ist zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet.

Einen Tag später teilt ein Sprecher der Polizei mit, dass der Flüchtige den 56-Jährigen „augenscheinlich bewusst“ angerempelt hat. Die Vermutung würde sich auf die Auswertung von Kameramaterial stützen. Es sei „unmittelbar vor dem Sturz zu einem gezielten Körperkontakt von seiten des Unbekannten“ gekommen, so Florian Abbenseth.

Daher hätten die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Abbenseth: „Vor diesem Hintergrund wird auch wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.“ Ein Motiv für die Tat gibt es noch nicht, nur Theorien. Unklar ist noch, ob sich mutmaßlicher Täter und Opfer etwa kannten oder möglicherweise Hass auf Radfahrer für eine Impulsreaktion gesorgt hat.

Derweil suchen die Beamten dringend Zeugen. „Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden“, so Abbenseth. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)