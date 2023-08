Lebensgefährliche Messer-Attacke am Jungfernstieg: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Ein 19-Jähriger wurde bei einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen am Wochenende lebensgefährlich verletzt, sehr wahrscheinlich mit einem Messer. Die Polizei nahm 14 junge Männer in Gewahrsam – der mutmaßliche Täter war aber nicht darunter. Der wurde dann am Samstagabend, nur wenige Stunden nach der Tat, festgenommen. Er ist erst 17 Jahre alt.

Der Teenager war in den Fokus der Ermittlungsgruppe „Alster“ – einer Sonderheit, die sich gezielt um die Straftaten am Jungfernstieg kümmert – geraten und bereits wegen anderer Taten bekannt. Die Beamten holten sich einen Durchsuchungsbeschluss, filzten am Samstagabend die Wohnung des Verdächtigen in Bahrenfeld.

17-Jähriger sitzt nun in U-Haft

„Dabei wurde umfangreiches Beweismittel sichergestellt, der 17-Jährige aber nicht angetroffen“, so eine Sprecherin der Polizei. Beamte machten ihn wenige Stunden später dann am Jungfernstieg ausfindig. Dort wurde er vorläufig festgenommen.

Ein Richter erließ Haftbefehl, seitdem sitzt der junge Mann in U-Haft: Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung.

Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr waren rund 20 Jugendliche am Jungfernstieg in Streit geraten, es kam zur Schlägerei. Dabei wurden einem 19-Jährigen Schnittverletzungen am Arm und Oberkörper beigebracht, mutmaßlich durch ein Messer. Er schwebte in Lebensgefahr, sein Zustand sei laut der Polizeisprecherin mittlerweile aber stabil.

Die Hintergründe der Tat sind derweil noch unklar. „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)