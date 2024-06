Vermisste 11-Jährige aus Hamburg ist wieder da

Erst am Mittwoch wurde Asya Maylin M. (11) aus Lurup nach tagelanger Suche gefunden und zurück in die Jugendeinrichtung gebracht, in der sie lebt. Nur einen Tag später war das Mädchen erneut verschwunden. Jetzt ist sie wieder wohlbehalten in ihre Wohngruppe zurückgekehrt.

Vergangenen Freitag ging die Meldung erstmals ein: Die 11-jährige Asya Maylin M. hatte eine Jugendeinrichtung an der Elbgaustraße, in der sie wohnte, verlassen – seitdem fehlte jede Spur von ihr. Am Mittwoch wurde das Mädchen dann dank eines Zeugenhinweises in Bramfeld angetroffen.

11-Jährige aus Lurup erneut verschwunden

Doch nur einen Tag später wiederholte sich alles: Seit Donnerstagabend wurde das Mädchen wieder vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen waren erfolglos, daher fahndete die Polizei erneut öffentlich nach der 11-Jährigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Pfleger aus Hamburger Klinik warnen vor ihrem Chefarzt

Am Samstagmorgen dann Entwarnung: Das Mädchen ist zwischenzeitlich wohlbehalten in ihre Wohngruppe zurückgekehrt. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.