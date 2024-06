Der Vorgang dürfte einmalig sein: Fast 30 Mitarbeiter aus einem wichtigen Bereich des UKE haben sich in einem Schreiben an die Leitung des Universitätskrankenhauses in Eppendorf gewandt. Sie äußern darin ihre große Besorgnis über die OP-Techniken ihres Chefarztes, sein Verhalten gegenüber weiblichen Mitarbeitern und schlechte Organisation der Behandlungen. Das UKE hat eine große Hamburger Anwaltskanzlei beauftragt, die Vorwürfe unabhängig zu prüfen. Gegenüber der MOPO wies der Arzt alle Vorwürfe zurück.