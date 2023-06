Jahrelang gesuchte Diebin bepöbelt Bundespolizisten in Hamburg – Festnahme

Zwei Jahre wurde sie gesucht – nun hat ein Streit am Hauptbahnhof sie ins Gefängnis gebracht: Eine Frau (39) ist am Dienstag von Bundespolizisten verhaftet worden. Ins Visier der Beamten kam sie durch eine „lautstarke, verbale Auseinandersetzung mit ihrem Freund am Eingangsbereich“, so Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens.

Auf ihr Verhalten angesprochen, soll die 39-Jährige „umgehend aggressiv“ reagiert, die Beamten bepöbelt haben. Ihre Personalien wurden überprüft. Das Ergebnis: „Sie war zur Festnahme ausgeschrieben“, so Carstens.

Hamburg: Frau wegen Diebstahlsdelikten verurteilt

Seit Ende Mai 2021 wurde die Frau per Haftbefehl gesucht; sie war wegen Diebstahlsdelikten verurteilt worden und hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt.

Nun muss die 39-Jährige eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen: Die nächsten 30 Tage bleibt sie im Knast. (dg)