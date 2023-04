Nach Streit: Frau fällt von Wintergarten-Dach – Krankenhaus

Eine Frau (57) ist in der Nacht zum Ostersonntag in Eißendorf von dem Dach eines Wintergartens gestürzt. Sie kam ins Krankenhaus.

Gegen 2.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr informiert. Für Letztere war die Anfahrt in die Dempwolffstraße aufgrund der engen Wohnstraße schwierig – kurz vor Ankunft wurde ein parkendes Auto von einem Feuerwehr-Fahrzeug beschädigt.

Frau fällt auf Rücken und wird schwer verletzt

Die Frau war aus rund zwei Metern auf den Rücken gefallen und hatte sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zugezogen. Ihr Partner habe freiwillig einem Atemalkoholtest zugestimmt. Das Ergebnis steht bisher noch aus.

Ersten Ermittlungen zufolge soll das Paar vor dem Sturz in dem Einfamilienhaus gefeiert und Alkohol konsumiert haben. In dessen Verlauf sei es wohl zum Streit gekommen, so ein Polizeisprecher. Warum die Frau aus dem Fenster und aufs Dach des Wintergartens stieg, ist unklar. (dg)