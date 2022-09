Spielbank-Raub in Hamburg: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise!

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 10. Juni eine Spielbank in Hamburg-Barmbek überfallen und einen größeren Geldbetrag geraubt. Die Polizei sucht Zeugen – und Hinweisgebern wird eine sehr hohe Belohnung versprochen.

Nämlich 10.000 Euro habe die Spielbank Hamburg für Hinweise ausgesetzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Spielbank-Raub in Hamburg: Mitarbeiterin musste Tresor öffnen

Der Überfall passierte um kurz nach Mitternacht am 10. Juni: Drei Angestellte wollten die Spielbank in der Hamburger Straße verlassen, als sie unter Vorhalt von Schusswaffen von zwei maskierten Männern in die Einrichtung zurückgedrängt wurden.

Zwei Angestellte wurden in einen Raum eingeschlossen, eine Mitarbeiterin wurde gezwungen, den Tresorraum zu öffnen. Anschließend flüchteten die Täter durch eine Hintertür. Die Polizei beschreibt sie wie folgt: Einer sei etwa 1,85 Meter groß, schlank und habe dunkle auffällige Augenbrauen. Er habe eine Maske und dunkle Klamotten getragen. Sein Komplize sei etwas kleiner gewesen und ebenfalls dunkel gekleidet. Hinweise unter Tel.

040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle. (dpa/ncd)