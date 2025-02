Nach Schusswaffen-Überfall – Polizei schnappt Täter und erlebt Überraschung

Am Dienstagnachmittag schnappten Einsatzkräfte einen 36-Jährigen, der verdächtigt wird, Ende Januar zusammen mit einem Komplizen eine 20-Jährige in Billstedt ausgeraubt zu haben. Doch die Ermittler machten noch einen weiteren Fund.

Ende Januar näherten sich mehrere Männer einer jungen Frau in der Feiningerstraße. Einer hielt sie fest, ein anderer bedrohte sie mit einer Waffe und raubte ihr das Handy. Zwei flüchteten in einem Smart, die anderen wohl in ein Café in der Oskar-Schlemmer-Straße.

Die Polizei durchsuchte das Café und entdeckte zwei scharfe Waffen. Ein 30-jähriger Mann, der das Opfer wohl festgehalten haben soll, wurde festgenommen, aber ohne Haftbefehl freigelassen. Die Fahndung nach dem flüchtigen Auto blieb erfolglos.

Ermittler fanden mehrere Tausend Euro Bargeld

Ein weiterer Mann (36) wurde in Winterhude gefasst und in Untersuchungshaft gebracht. Er trug eine scharfe Waffe bei sich. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den anderen Verdächtigen dauern an.

Bei der Durchsuchung des Cafés fanden die Beamten Hinweise auf illegales Glücksspiel. Sie sicherten mehr als 7000 Euro Bargeld und beschlagnahmten die Räumlichkeiten vorübergehend.