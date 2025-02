Sie sind klein, leise und machen ziemlich genaue Aufnahmen: Wie praktisch Drohnen sind, das hat auch die Hamburger Polizei längst erkannt. Nun wird in der Hansestadt das ausprobiert, was in einem anderen Bundesland bereits gängige Praxis ist: Drohnen werden zur Überführung von Rotsündern im Straßenverkehr eingesetzt. Die Polizei schwärmt von der neuen Technik. Denn diese ist überraschend effektiv.