Nach Schüssen in Hamburg: Polizei sucht diesen Mann

Ende April 2022 hallten Schüsse durch die Hamburger Innenstadt. Ein Mann wurde dabei verletzt, der Täter erst Monate später verhaftet, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte. Der Fall gilt offiziell aufgeklärt. Doch nun wenden sich die Beamten erneut an die Öffentlichkeit.

Sie suchen einen weiteren Mann, der mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt war. Erfasst wurde er von einer Kamera unweit vom Tatort an der Großen Theaterstraße (Neustadt). Der Mann trägt Jeans und eine dunkle Jacke, eine Brille mit dunklen Gläsern verdeckt seine Augenpartie.

Richter erlässt Öffentlichkeitsfahndung

Nach Einschätzung der Ermittler ist er verdächtig, unter anderem „durch sein Auftreten und Sich-Bereithalten“ einen relevanten Beitrag im Rahmen der Tat geleistet zu haben, sagte ein Polizeisprecher. „Da die bisherigen Maßnahmen nicht zur Identifizierung geführt haben, erließ ein Richter den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Unbekannten.“

Am 19. April 2022 war es gegen 17.30 Uhr in der City, im direkten Umfeld des bekannten Hotels „Vier Jahreszeiten“, zu einem Konflikt zwischen mehreren Männern gekommen. Sie sollen die Aussprache gesucht haben, es ging vermutlich darum, geschäftliche Differenzen klären zu wollen.

Doch die Aussprache lief aus dem Ruder. Einer zog eine Waffe, gab mehrere Schüsse ab und verletzte einen 35-Jährigen am Bein. Eine etwa fünfköpfige Gruppe flüchtete vom Tatort.

Mutmaßlicher Schütze stellt sich

Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifenwagen, am Himmel unterstützte der Polizei-Hubschrauber „Libelle“. Doch erst durch die Ermittlungen der Kripo kam man auf die Spur von mehreren Tatverdächtigen. Es folgten darauf mehrere Wohnungsdurchsuchungen. Der mutmaßliche Schütze, der sich in die Türkei absetzte, stellte sich. Er wurde im März 2023 am Hamburger Flughafen verhaftet und leistete keinen Widerstand. Die Polizei war eigentlich nicht davon ausgegangen, dass er zurückkehren würde.

In dem Fall ermitteln das örtlich zuständige Raubdezernat und die Staatsanwaltschaft weiter. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung zu dem nun gesuchten Mann. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)