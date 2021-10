Bundespolizisten haben am Montagnachmittag einen 32-Jährigen am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen. Der schwer betrunkene Mann hatte sich als Zeuge für eine Schlägerei gemeldet. Kurz nachdem die Beamten seine Personalien aufgenommen hatten, klickten die Handschellen.

Der Vorfall passierte gegen 16 Uhr im Bereich des Fischerturms, wo zwei Männer in Streit geraten waren. „Dabei kam es zu einer Körperverletzung, deshalb rückte eine Streife der Bundespolizei an,“ so ein Polizeisprecher zu MOPO. Die Beamten trennten die Streithähne und nahmen die Personalien auf. So auch von einem 32-Jährigen, der sich als Zeuge gemeldet hatte.

Nach Schlägerei am Fischerturm – Zeuge wurde per Haftbefehl gesucht

Bei dessen Überprüfung stellten die Bundespolizisten dann fest, dass gegen den Zeugen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war wegen Diebstahls zu 1500 Euro Strafe verurteilt worden und hatte diese nicht bezahlt. Dazu lief eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Lübeck. Auch hier war der 32-Jährige wegen Diebstählen aufgefallen. Bevor er in U-Haft kam, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Das Gerät zeigte sagenhafte 3,12 Promille an.