Bundespolizisten mussten am Samstag am Hamburger Flughafen eine reisende Familie aufhalten. Bei der minderjährigen Tochter war bei der Sicherheitskontrolle eine verbotene Waffe im Reisegepäck entdeckt worden.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Flughafen mitteilte, wollten die Passagiere, ein Elternpaar und seine 14-jährige Tochter aus Dänemark, gegen 13 Uhr weiter nach Spanien reisen. An der Sicherheitskontrolle piepte dann der Detektor und meldete einen metallischen Gegenstand im Rucksack der 14-Jährigen. Als die Kontrolleure nachschauten, entdeckten sie einen Schlagring.

Unerlaubter Waffenbesitz: Bundespolizei stoppt Teenie am Flughafen

Die Bundespolizei wurde verständigt. Die Beamten stellten das Mädchen zur Rede, doch das reagierte trotzig und wollte sich nicht zu dem Fund äußern. Der Schlagring wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes gefertigt. Danach konnte die Familie ihre Reise fortsetzen.

Nicht der einzige Vorfall an diesem Tag. Am Abend gab ein 42-Jähriger seinen Koffer für einen Flug nach Antalya (Türkei) auf. Wenig später wurde der Mann aufgerufen, sich bei der Gepäckkontrolle zu melden. Bei der Röntgenkontrolle war aufgefallen, dass sich ein Wurfstern in seinem Gepäckstück befand. Der Mann gab an, dass er diesen in Thailand gekauft und offenbar im Koffer vergessen hatte. Half aber alles nichts: Auch gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes angefertigt.