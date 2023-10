Spielhallenraub in Hamburg: Duo lauert einem Angestellten auf

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Steilshoop: Am Schreyerring hat ein Duo am Sonntag eine Spielhalle überfallen. Sie bedrohten einen Angestellten (60) mit einem Messer.

Der 60-Jährige wollte um 5.30 Uhr Feierabend machen und verschloss die Tür der Spielhalle hinter sich. Zwei maskierte Männer tauchten auf, einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand.

Täter flüchten – Polizei sucht Zeugen

„Unter Vorhalt des Messers forderten die Männer den Angestellten auf, die Tür wieder zu öffnen und gemeinsam mit ihm die Spielhalle zu betreten“, so ein Polizeisprecher. Im Anschluss erbeuteten die Täter einen niedrigen Geldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das könnte Sie auch interessieren: Menschenjagd in Hamburg: Eltern suchen im Netz nach vermeintlichem Mitschnacker

Der Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten beschrieb er die Täter als etwa 1,70 Meter groß. Sie hätten dunkle Klamotten angehabt und eine „südländische Erscheinung“. Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)